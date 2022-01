Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness (Di mercoledì 19 gennaio 2022) D octor Strange 2 in the Multiverse of Madness, dal 4 maggio 2022 al cinema Ebbene si, come già visto dalla seconda scena post- credit di Spider-Man: No Way Home, il trailer di , dal 4 maggio 2022 al cinema. Con attore protagonista sempre Benedict Cumberbatch. Appunto proprio come si è potuto vedere in Spider-Man: No Way Home, Strange mentre cercava d’aiutare Peter Parker (Tom Holland) con un incantesimo ha causato una frattura nel multiverso. Ma proprio grazie a questo “sbaglio” ci sarà il ritorno di alcuni grandi personaggi, uno dei quali: Iron Man. Si avete letto bene, Iron Man, potrebbe ritornare nella fase 4 del MCU. Tuttavia non sarà Robert Downey Jr. a riprenderne il ruolo. Ma bensì un altro divo di Hollywood, che seguendo le voci dovrebbe essere Tom Cruise. Voci trapelate grazie ad una foto online di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 19 gennaio 2022) D octor2 in theof, dal 4 maggio 2022 al cinema Ebbene si, come già visto dalla seconda scena post- credit di Spider-Man: No Way Home, il trailer di , dal 4 maggio 2022 al cinema. Con attore protagonista sempre Benedict Cumberbatch. Appunto proprio come si è potuto vedere in Spider-Man: No Way Home,mentre cercava d’aiutare Peter Parker (Tom Holland) con un incantesimo ha causato una frattura nel multiverso. Ma proprio grazie a questo “sbaglio” ci sarà il ritorno di alcuni grandi personaggi, uno dei quali: Iron Man. Si avete letto bene, Iron Man, potrebbe ritornare nella fase 4 del MCU. Tuttavia non sarà Robert Downey Jr. a riprenderne il ruolo. Ma bensì un altro divo di Hollywood, che seguendo le voci dovrebbe essere Tom Cruise. Voci trapelate grazie ad una foto online di ...

