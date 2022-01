Doc – Nelle tue mani | Matilde Gioli | «Giulia reagirà con determinazione alle sue vicissitudini»

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con il ritorno in televisione di Doc –tue, i telespettatori hanno potuto ritrovare uno dei personaggi principali e più amati della serie, la dottoressaGiordano. È stata proprio lei, la protagonista indiscussa dei primi due episodi, nei quali è passata dalla gioia di aspettare un bambino e dall'idea di poter costruire un futuro con il dottor Lorenzo Lazzarini, al dramma dell'interruzione della gravidanza e della morte del suo collega. Il rapporto traGiordano Il volto diGiordano, come ormai noto, vista la popolarità riscossa, è quello di, nome d'arte diLojacono, 32enne attrice di padre pugliese e madre toscana. La giovane attrice, ha raccontato a ...

Torna su Raiuno in prima serata alle 21.25, domani, giovedì 20 gennaio, "Doc nelle tue mani", la fiction tratta da una storia vera, raccontata in "Meno dodici" di Pierdante Piccioni e Pirangelo Sapegno con le nuove vicissitudini del dottor Andrea Fanti, primario del ... Doc - Nelle tue mani: Pierdante Piccioni ha recuperato la memoria? Doc - Nelle tue mani racconta la storia del rinomato medico Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, che, colpito da una grave amnesia ...