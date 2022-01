Centra un’auto in sosta e si ribalta: paura per un 69enne (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn) – Incidente nel primo pomeriggio nel Centralissimo viale Spinelli a San Giorgio del Sannio. Scontro tra due auto che ha portato al ribaltamento in pieno centro. Una Jeep, con un uomo di 69 anni alla guida, ha preso in pieno una Land Rover in sosta e si è capovolta. Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso che hanno medicato lo sfortunato sangiorgese immediatamente. Presente anche la Polizia Municipale per veicolare il traffico che si stava paralizzando. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn) – Incidente nel primo pomeriggio nellissimo viale Spinelli a San Giorgio del Sannio. Scontro tra due auto che ha portato almento in pieno centro. Una Jeep, con un uomo di 69 anni alla guida, ha preso in pieno una Land Rover ine si è capovolta. Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso che hanno medicato lo sfortunato sangiorgese immediatamente. Presente anche la Polizia Municipale per veicolare il traffico che si stava paralizzando. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Centra un'auto in sosta e si ribalta: paura per un 69enne ** - news_modena : Ubriaco esce dal locale e investe due pedoni, poi centra un'altra auto. Denunciato - PiacenzaPress : Sbanda in curva e centra un'auto nella direzione opposta - PiacenzaPress : Sbanda in curva e centra un'auto nella direzione opposta - FabriGuidoni : #CES2022 Politecnico di Milano, vittoria storica: trionfo nella prima gara di monoposto a guida autonoma In finale… -

Ultime Notizie dalla rete : Centra un’auto Centra un'auto in sosta e si ribalta: paura per un 69enne anteprima24.it