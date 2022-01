Caro bollette, 10 consigli per risparmiare su gas e luce (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 18 gennaio 2022 " bollette più che raddoppiate nel giro di un anno, con le famiglie che, in questi giorni di gelo pagheranno Caro sopratutto il riscaldamento. Cifre da capogiro che rischiano di ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 18 gennaio 2022 "più che raddoppiate nel giro di un anno, con le famiglie che, in questi giorni di gelo pagherannosopratutto il riscaldamento. Cifre da capogiro che rischiano di ...

Advertising

matteosalvinimi : Dai 5.812 euro del 2020 ai 9.163 del 2021 (a parità di consumi): il caro-bollette si fa sentire anche per un’impres… - Azione_it : La questione Quirinale distoglie lo sguardo dai veri problemi. Quello dell'energia per esempio, M5S e PD come pensa… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “Per fronteggiare il problema del caro bollette l’obiettivo è quello di avere un decreto legge in… - Dejjavv : RT @iltrumpo: Nuove misure del governo per il caro bollette: bonus cene a lume di candela. - max_goofy68 : RT @FaccioTommaso: 40 miliardari in Italia hanno la stessa ricchezza del 30% degli italiani più poveri, 18 milioni di adulti. Una patrimon… -