Australian Open 2022, rivincita Sonego: Otte sconfitto in quattro set (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lorenzo Sonego va a prendersi la sua rivincita. Al Melbourne Park, il torinese supera in quattro set Oscar Otte (2-6 6-2 6-3 6-1) nel match valido per il secondo turno degli Australian Open 2022, vendicando la brutta sconfitta subita al primo turno lo scorso anno. Al terzo turno l’azzurro sfiderà il vincente tra Kecmanovic e Paul. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV LA PARTITA – Inizia male la sfida per Sonego che, dopo un inizio di primo set equilibrato, subisce due break nel sesto e nell’ottavo game consentendo all’avversario di chiudere sul 2-6. Ma l’azzurro reagisce subito e all’inizio del secondo parziale conquista tre game consecutivi tra cui due break, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lorenzova a prendersi la sua. Al Melbourne Park, il torinese supera inset Oscar(2-6 6-2 6-3 6-1) nel match valido per il secondo turno degli, vendicando la brutta sconfitta subita al primo turno lo scorso anno. Al terzo turno l’azzurro sfiderà il vincente tra Kecmanovic e Paul. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV LA PARTITA – Inizia male la sfida perche, dopo un inizio di primo set equilibrato, subisce due break nel sesto e nell’ottavo game consentendo all’avversario di chiudere sul 2-6. Ma l’azzurro reagisce subito e all’inizio del secondo parziale conquista tre game consecutivi tra cui due break, ...

