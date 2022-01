Australian Open 2022 | Rafa Nadal regola in tre set Yannick Hanfmann e accede al terzo turno

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)rispetta i pronostici con. Il campionissimo spagnoloaldeglindo il numero 126 del mondo in tre set, chiusi sul 6-2 6-3 6-4, in due ore e tre quarti di partita e facendo ulteriori passi avanti nella condizione fisica; per lui nel prossimo match uno tra Benjamin Bonzi e Karen Khachanov. Contrariamente ai pronostici, è proprioa concedere per primo una palla break, ma il maiorchino si toglie dagli impacci immediatamente nel quinto gioco. E visto che parliamo di un campione, passato il pericolo piazza immediatamente la zampata alla prima occasione, portandosi 4-2 e servizio;ha subito ...

Terza giornata degli. Sonego rimonta in tedesco Otte e vola al 3° turno, Berrettini in campo ora contro lo statunitense Kozlov. Tra le donne avanza Giorgi, mentre non possono nulla Bronzetti con Barty e ...... ha ripreso a martellare dalla riga di fondo contenendo i gratuiti e ha conquistato 11 degli ultimi 13 punti, qualificandosi per la quarta volta in carriera per il terzo turno degli. ...Rafa Nadal rispetta i pronostici con Yannick Hanfmann. Il campionissimo spagnolo accede al terzo turno degli Australian Open 2022 regolando il numero 126 del mondo in tre set, chiusi sul 6-2 6-3 6-4, ...AUSTRALIAN OPEN - 2 ore e 42 minuti di tennis d'alto livello tra Rafa Nadal e Yannick Hanfmann sulla Rod Laver Arena: il maiorchino prevale 6-2 6-3 6-4, capital ...