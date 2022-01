Assegno unico, quando e a chi spettano le maggiorazioni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È entrato in vigore il 1° gennaio 2022 l’Assegno unico e universale, il sostegno economico alle famiglie per ogni figlio minorenne a carico e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni. Le domande possono già essere inviate da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, mentre le erogazioni delle prime somme inizieranno a marzo. L’importo è determinato sulla base dell’Isee e della composizione del nucleo familiare. Bisogna poi considerare la spettanza o meno di eventuali maggiorazioni. Vediamo insieme quali sono e come possono far aumentare il valore dell’Assegno. Assegno unico, gli importi e le maggiorazioni Ai nuclei familiari con Isee inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un Assegno ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È entrato in vigore il 1° gennaio 2022 l’e universale, il sostegno economico alle famiglie per ogni figlio minorenne a carico e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni. Le domande possono già essere inviate da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, mentre le erogazioni delle prime somme inizieranno a marzo. L’importo è determinato sulla base dell’Isee e della composizione del nucleo familiare. Bisogna poi considerare la spettanza o meno di eventuali. Vediamo insieme quali sono e come possono far aumentare il valore dell’, gli importi e leAi nuclei familiari con Isee inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un...

