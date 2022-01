Ariadna Romero, Leo positivo al Covid: ecco come sta il piccolo (VIDEO) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La modella Ariadna Romero rivela come sta il piccolo Leo risultato positivo al Covid-19: ecco le parole della showgirl La modella e showgirl Ariadna Romero, nel corso della giornata di ieri aveva condiviso sui social una particolare fotografia insieme a suo figlio rilassati sul divano aggiungendo come didascalia “quarantena”. Dopo il suo annuncio moltissimi fan si sono preoccupati e hanno inondato di affetto e di messaggi mamma Ariadna e il piccolo Leo. Per tranquillizzare tutti i fan preoccupati ci ha pensato Ariadna Romero svelando che il piccolo Leo, che ha poco più di 4 anni è risultato positivo al ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La modellarivelasta ilLeo risultatoal-19:le parole della showgirl La modella e showgirl, nel corso della giornata di ieri aveva condiviso sui social una particolare fotografia insieme a suo figlio rilassati sul divano aggiungendodidascalia “quarantena”. Dopo il suo annuncio moltissimi fan si sono preoccupati e hanno inondato di affetto e di messaggi mammae ilLeo. Per tranquillizzare tutti i fan preoccupati ci ha pensatosvelando che ilLeo, che ha poco più di 4 anni è risultatoal ...

