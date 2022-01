WWE: Vince McMahon ha smesso di credere in una Superstar (Di martedì 18 gennaio 2022) Ieri notte durante Monday Night Raw è stato chiarito che non ci sono piani a lungo termine per Finn Balor come Top Star all’interno dell’azienda. Secondo il Wrestling news.co, noto sito americano di Wrestling, Vince McMahon non avrebbe mai considerato l’irlandese come un grande campione ed anzi, lo vede soltanto come riferimento per i più giovani. La stessa fonte rivela, invece, che il Chairman della WWE stravede per Austin Theory tanto da considerarlo come il futuro della compagnia. Ecco spiegato il vero motivo per cui ha sconfitto Balor in soli sei minuti a WWE RAW. Leggi su zonawrestling (Di martedì 18 gennaio 2022) Ieri notte durante Monday Night Raw è stato chiarito che non ci sono piani a lungo termine per Finn Balor come Top Star all’interno dell’azienda. Secondo il Wrestling news.co, noto sito americano di Wrestling,non avrebbe mai considerato l’irlandese come un grande campione ed anzi, lo vede soltanto come riferimento per i più giovani. La stessa fonte rivela, invece, che il Chairman della WWE stravede per Austin Theory tanto da considerarlo come il futuro della compagnia. Ecco spiegato il vero motivo per cui ha sconfitto Balor in soli sei minuti a WWE RAW.

