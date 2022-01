Un cliente si sente male e muore mentre è in un centro massaggi (Di martedì 18 gennaio 2022) La procura ha aperto un’inchiesta affidando l’incarico per l’autopsia anche se al momento il decesso sembra dovuto a cause naturali. E’ morto un cliente che si trovava in un centro… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 18 gennaio 2022) La procura ha aperto un’inchiesta affidando l’incarico per l’autopsia anche se al momento il decesso sembra dovuto a cause naturali. E’ morto unche si trovava in un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

PlumajeEl : RT @Esattoreautostr: @Vito68122235 @AlessiaBlack01 Delirio? Voler far rispettare una semplice comunicazione di servizio è un delirio? Se il… - Esattoreautostr : @Vito68122235 @AlessiaBlack01 Delirio? Voler far rispettare una semplice comunicazione di servizio è un delirio? Se… - Esattoreautostr : @GhironiQuinto Delirio? Voler far rispettare una semplice comunicazione di servizio è un delirio? Se il collega si… - ldv_ldv : @massimosandal @andreaballarati e perché altrimenti vale qualsiasi tipo di critica o di lamentela che non soddisfi… -