Raw 17 01 22 Ride bene chi ride ultimo

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 18 gennaio 2022) Buongiorno ai lettori di ZW, siamo pronti anche questa settimana per un nuovo episodio di Monday Night Raw! Ci troviamo al Bok Center di Tulsa in Oklahoma e ci aspetta un grandissimo main event per la serata: i due number one contender per i titoli mondiali collideranno uno contro uno, Seth Rollins affronterà Bobby Lashley. Nel corso dell’episodio ci sarà anche un’analisi retrospettiva delle carriere dell’Allmighty e di Lesnar per prepararci al loro epico scontro che si terrà al pay per view Royal Rumble ed i festeggiamenti per la vittoria dei titoli di coppia di settimana scorsa degli Alpha Academy ma ora è tempo di ascoltare le parole di Big Time Becky Lynch, la campionessa di Raw effettua il suo ingresso in ring. PROMO: Becky parla di come la divisione femminile sia in un grande periodo, con leggende che rientrano per la Rumble e nuovi astri nascenti che sbocciano come ...