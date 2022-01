Praet segna | ma la palla esce! C' è un buco nella rete

(Di martedì 18 gennaio 2022) Nell'anticipo della 22ª giornata di Serie A, il Torino vince per 2 - 1 in casa della Sampdoria. In gol Caputo, Singo e. In occasione di quest'ultimatura, un curioso episodio: laesce ...

Corriere dello Sport

Nell'anticipo della 22ª giornata di Serie A, il Torino vince per 2 - 1 in casa della Sampdoria. In gol Caputo, Singo e. In occasione di quest'ultima segnatura, un curioso episodio: la palla esce perché c'è un buco nella rete. Guarda il video... l'arbitro fischia non concedendo il vantaggio sul gol di Messias e si scusa, poco dopo Gyasi...00 Sampdoria - Torino 1 - 2 (18' Caputo, 27' Singo, 67') Ore 18:00 Salernitana - Lazio 0 - 3 (...Ventiduesima giornata di Serie A, ecco i risultati e le classifiche aggiornate. L’Inter pareggia a Bergamo; clamoroso stop interno del Milan.La sconfitta interna contro il Torino, con i granata che hanno espugnato Marassi per 2-1 grazie alle reti di Singo e Praet (inutile per i liguri l'iniziale vantaggio firmato da Ca ...