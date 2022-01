Per Phil Spencer (Xbox) è inevitabile che anche su PlayStation arriverà un servizio su abbonamento come Game Pass (Di martedì 18 gennaio 2022) Con Xbox Game Pass Microsoft è solo arrivata prima su una tendenza inevitabile, perciò "mi aspetto che lo faranno anche i nostri concorrenti", ha detto a IGN.... Leggi su dday (Di martedì 18 gennaio 2022) ConMicrosoft è solo arrivata prima su una tendenza, perciò "mi aspetto che lo farannoi nostri concorrenti", ha detto a IGN....

Advertising

zazoomblog : Per Phil Spencer (Xbox) è inevitabile che anche su PlayStation arriverà un servizio su abbonamento come Game Pass -… - CalabriaTweet : Buongiorno Calabria! Grazie a @phil_call per questo scatto da Bova Marina (RC)! #bovamarina #bova #reggiocalabria… - Aerdna3091 : #Upas Pure Phil dal passato si é mobilitato per Alby ahah - Asgard_Hydra : PlayStation vuole copiare l'Xbox Game Pass? Per Phil Spencer è la strada giusta da percorrere -… - infoitscienza : PlayStation vuole copiare l'Xbox Game Pass? Per Phil Spencer è la strada giusta da percorrere -