Paola Di Benedetto regina di stile | gli outfit più belli a cui ispirarsi

Leggi su diredonna

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il Festival di Sanremo – condotto per il terzo anno consecutivo da Amadeus – si avvicina sempre di più, e con lui anche un appuntamento diventato ormai parte integrante del pacchetto sanremese in Rai. Ad accompagnare la kermesse musicale più seguita d’Italia, sarà ancora una volta il PrimaFestival, format che anticipa la messa in onda dello show in diretta dall’Ariston. Vi raccomandiamo... Il look scintillante diDiper la sua festa di compleanno E, a presentarlo, quest’anno sono Roberta Capua, il The Jackal Ciro Priello, eDi, modella e conduttrice radiofonica di Rtl 102.5. E proprio quest’ultima ha dato la notizia con un post su Instagram, dove ha condiviso la gioia con i suoi follower. La ventisettenne, del resto, è ...