L’arbitro Serra fa tenerezza ma non ricordiamo genuflessioni per gli errori di Orsato (Di martedì 18 gennaio 2022) Su due quotidiani sportivi su tre (il terzo è troppo preso dallo sfregio contrattuale di Dybala) titolano sull’ “effetto Serra”. E mentre scriviamo la Gazzetta dello Sport sta pubblicando a raffica sul suo sito un pezzo dopo l’altro sullo “scandalo” del gol annullato al Milan nel recupero contro lo Spezia: in home, per ora, ce ne sono nove. L’arbitro Serra nel frattempo non sa più a chi chiedere scusa. Rincasando, in serata, cosparsosi il capo di cenere, ha fermato un paio di netturbini. I due hanno capito, e l’hanno abbracciato stretto stretto. Marco Serra ha soffiato nel fischietto con l’ansia interventista di chi doveva condurre il Milan per 7 minuti di recupero alla ricerca del 2-1. Fallo su Rebic, fischio. Tempo di reazione “Hamilton Gp Abu Dhabi”. Ciò che ne consegue è un dramma intimo sbattuto in diretta tv. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 gennaio 2022) Su due quotidiani sportivi su tre (il terzo è troppo preso dallo sfregio contrattuale di Dybala) titolano sull’ “effetto”. E mentre scriviamo la Gazzetta dello Sport sta pubblicando a raffica sul suo sito un pezzo dopo l’altro sullo “scandalo” del gol annullato al Milan nel recupero contro lo Spezia: in home, per ora, ce ne sono nove.nel frattempo non sa più a chi chiedere scusa. Rincasando, in serata, cosparsosi il capo di cenere, ha fermato un paio di netturbini. I due hanno capito, e l’hanno abbracciato stretto stretto. Marcoha soffiato nel fischietto con l’ansia interventista di chi doveva condurre il Milan per 7 minuti di recupero alla ricerca del 2-1. Fallo su Rebic, fischio. Tempo di reazione “Hamilton Gp Abu Dhabi”. Ciò che ne consegue è un dramma intimo sbattuto in diretta tv. ...

