La madre di Sophie Codegoni attacca Jessica La Selassié in lacrime

Leggi su novella2000

(Di martedì 18 gennaio 2022): la mammaEmozioni importanti ieri per. Nella Casa del GF Vip, per farle una sorpresa, è arrivata la sua mamma. Oltre a riservare belle parole per lei, la signora ha messo in guardia sua figlia. Per prima cosa ci ha tenuto a farle notare come, nonostante gli scontri avuti L'articolo proviene da Novella 2000.