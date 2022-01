Juventus Sampdoria | quell’ultima partita | poi il ritiro | addio per sempre

(Di martedì 18 gennaio 2022) Questa sera la sfida travarrà il passaggio ai quarti di Coppa Italia, come per l’ultima volta di un ex bianconero. Ladi questa sera trasarà valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-22, un torneo che non vedo incrociare il destino di bianconeri e blucerchiati da tantissimo tempo. Fu nel dicembre del 2001 infatti che le due grandi realtà del calcio italiano si affrontarono per l’ultima nel secondo più importante trofeo nazionale stagionale e allora le differenze erano davvero importanti. Allegri scarica Kean? L’indizio che fa pensare (e la verità che nessuno conosce) Laera tornata sotto la guida di Marcello Lippi, mentre lanon riusciva a uscire dalle sabbie mobili della Serie B ...

juventusfc : Verso la #CoppaItaliaFrecciarossa con 5?? momenti storici di #JuveSamp Buona lettura ?? - forumJuventus : Probabili formazioni Coppa Italia #JuveSampdoria ore 21: Kaio Jorge e De Winter dall'inizio, Quagliarella out dentr… - juventusfc : #JuveSampdoria, è iniziata la vendita dei biglietti! ?? Tutte le info, qui ? - SportPesa_IT : Coppa Italia. Leggi l'pprofondimento dal nostro blog - dicadeaposta : ???? COPA DA ITÁLIA ? Juventus x Sampdoria, 18/01/2022 ?? 14h30 ?? Ver a dica > -

