In X2 Sick Luke ci ha messo la sua vita all'ennesima potenza (ma quando l'ascolti ti ci rispecchi)

Sick Luke ha preso il meglio del rap, dell'indie, dell'urban e della trap in circolazione e ne ha fatto un condensato di storie di vita vissuta e featuring interessantissimo. Così, il suo ultimo atteso album X2 è una mescola esplosiva, una rassegna piuttosto completa del panorama musicale italiano attuale e un successo che travalica già i confini nazionali: il disco infatti su Spotify è stato il terzo album più ascoltato nella settimana di debutto al mondo (l'ottavo in Inghilterra). In Italia, nelle prime 48 ore dalla release le 17 tracce dell'album hanno monopolizzato le chart dei servizi streaming, piazzandosi nelle prime 18 posizioni delle classifiche TOP 50 ITALIA di Spotify e TOP 100 ITALY di Apple Music. 17 brani, 35 artisti per un album ricchissimo X2rappresenta un esperimento ambizioso per il producer ventisettenne avvezzo a ...

