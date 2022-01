In quali negozi senza Green pass dal 1° febbraio? Si allunga la lista (Di martedì 18 gennaio 2022) Dal primo febbraio, cioè fra meno di due settimane anche per entrare in una serie di esercizi commerciali sarà necessario esibire il Green pass. quali sono quelli che resteranno a “ingressoo libero”? La lista è in aggiornamento e verrà stilata in un nuovo Dpcm che integrerà quello dei 5 gennaio scorso. Il principio di base resta quello di garantire l’accesso alle attività essenziali, a cominciare dalle attività alimentari e del settore sanitario. Per questo all’elenco si dovrebbero aggiungere anche i negozi di ottica. E poi ci sono quelli che vendono prodotti per il riscaldamento, come pellet e legna, oltre ai carburanti. Ancora in fase di valutazione la possibilità di eliminare l’obbligo del Green pass per alcune attività che spesso si svolgono ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 gennaio 2022) Dal primo, cioè fra meno di due settimane anche per entrare in una serie di esercizi commerciali sarà necessario esibire ilsono quelli che resteranno a “ingressoo libero”? Laè in aggiornamento e verrà stilata in un nuovo Dpcm che integrerà quello dei 5 gennaio scorso. Il principio di base resta quello di garantire l’accesso alle attività essenziali, a cominciare dalle attività alimentari e del settore sanitario. Per questo all’elenco si dovrebbero aggiungere anche idi ottica. E poi ci sono quelli che vendono prodotti per il riscaldamento, come pellet e legna, oltre ai carburanti. Ancora in fase di valutazione la possibilità di eliminare l’obbligo delper alcune attività che spesso si svolgono ...

