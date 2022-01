“Il più brutto di sempre” | Amici 21 nel caos | esplode la polemica in diretta

Leggi su specialmag

(Di martedì 18 gennaio 2022) Scoppia laad21 a causa di un commento “fuori luogo” di un ex professionista della scuola: ecco tutti i dettagli. Il logo di21 (screenshot YouTube)Le ultime puntate di21 sono state decisamente turbolente: infatti, l’eliminazione di quattro allievi, Cristiano, Elena, Paily e Nicol e la sospensione delle maglie per Alberto e Cosmary hanno scatenato grosse polemiche sul web. Non è finita qui, però: un ex professionista della scuola di, nelle ultime ore, ha deciso di commentare la sfida tra Christian e Cristiano e le sue parole hanno scatenato ilsui social. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ”Mi si spezza il cuore”: bruttissima notizia ad21, è successo proprio sul più bello Ex professionista nel mirino: scontro ...