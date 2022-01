Grande Fratello Vip 6, Delia Duran chiude con Alex Belli? “Merito un uomo migliore"” (Di martedì 18 gennaio 2022) Delia Duran ha lascito Alex Belli? La rivelazione è arrivata dopo un aereo volato sulla casa del Grande Fratello Vip 6 in favore dei 'Solex'. Sembra che Delia Duran voglia lasciare il marito Alex Belli: oggi sulla casa del Grande Fratello Vip 6 è volato un aereo dei fan della coppia Alex Belli/Soleil Sorge e la modella venezuelana ha reagito affermando che ha intenzione di mettere la parola fine alla sua storia con l'attore. Delia è stata consolata da molti concorrenti della casa, in particolare da Manila Nazzaro. Il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 gennaio 2022)ha lascito? La rivelazione è arrivata dopo un aereo volato sulla casa delVip 6 in favore dei 'Solex'. Sembra chevoglia lasciare il marito: oggi sulla casa delVip 6 è volato un aereo dei fan della coppia/Soleil Sorge e la modella venezuelana ha reagito affermando che ha intenzione di mettere la parola fine alla sua storia con l'attore.è stata consolata da molti concorrenti della casa, in particolare da Manila Nazzaro. Il triangolo trae Soleil Sorge ...

