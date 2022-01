Giuliano Amato | Silvio Berlusconi e il fattore non ho l’età

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il dottor Sottile ieri giocava a tennis al Foro Italico, in sfoggio atletico. Gli “anni” sono da sempre un elemento della quirinabilità, da Pertini a Napolitano. Ma stavolta vale l’inverso: l’anzianità è un arma di seduzione per un Parlamento che non disdegnerebbe un presidente “a tempo”

marcotravaglio : AMATO, L'UOMO SENZA DITA Puntuale come a ogni elezione presidenziale dagli anni 80 del secolo scorso, si affaccia l… - fattoquotidiano : Il Pd è così suonato e i 5 Stelle così divisi che son pronti a candidare chiunque, anche Topolino, per “far fronte”… - MAnnurca : @lucia_pal Giuliano amato - hiboss_hiboss : RT @Musso___: Signori, ecco a voi Giuliano Amato [perché Sardi e Siciliani dovrebbero aver diritto di mandare parlamentari a Roma? Amato… - Poghos2003 : RT @Musso___: Signori, ecco a voi Giuliano Amato [perché Sardi e Siciliani dovrebbero aver diritto di mandare parlamentari a Roma? Amato… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuliano Amato

L'ipotesi: sempre candidato al Colleè candidato alla presidenza della Repubblica da almeno 15 - 20 anni. Un nome che torna sempre, ma che oggi sconta anche un'età - 83 anni - ...Si sale a 13 per il vicepresidente della Corte costituzionale,; stessa quota per Pier Ferdinando Casini, con il Commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni che scivola ...Forse le sue considerazioni sull’accoglienza dei migranti nel nostro Paese faranno storcere il naso a Lega e Fratelli d’Italia, maRead More ...Toto-Quirinale: i bookie bocciano l'operazione "scoiattolo" di Berlusconi, in quota avanza l'ipotesi Casellati. A pochi giorni dall’inizio delle votazioni per ...