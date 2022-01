Giordano: “Napoli sogna lo scudetto. Scuse Aia al Milan, perché solo a loro?” (Di martedì 18 gennaio 2022) Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, commenta la vittoria del Napoli che ha battuto il Bologna in Serie A. “Il Napoli ieri ha fatto 75? di buon calcio con momenti di rara bellezza, come il taglio di Zielinski per Fabian Ruiz. Il polacco ieri sembrava di un’altra galassia. La squadra ha rischiato quasi niente, tranne che negli ultimi 8?. Si sono concesse occasioni che davano l’impressione che si potesse riaprire la gara. I pregi sono stati di gran lunga superiori ai limiti occasionali” dice il giornalista. Sulla corsa al titolo aggiunge: “Credo che Spalletti voglia essere lasciato in pace, i primi 4 posti comprendono anche il primo. sognare non costa nulla e questo è vero. Se rimetti dentro questa squadra Osimhen e Koulibaly è una squadra che può riprendersi ciò che gli è stato tolto dalla sorte. In ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 gennaio 2022) Antonio, giornalista del Corriere dello Sport, commenta la vittoria delche ha battuto il Bologna in Serie A. “Ilieri ha fatto 75? di buon calcio con momenti di rara bellezza, come il taglio di Zielinski per Fabian Ruiz. Il polacco ieri sembrava di un’altra galassia. La squadra ha rischiato quasi niente, tranne che negli ultimi 8?. Si sono concesse occasioni che davano l’impressione che si potesse riaprire la gara. I pregi sono stati di gran lunga superiori ai limiti occasionali” dice il giornalista. Sulla corsa al titolo aggiunge: “Credo che Spalletti voglia essere lasciato in pace, i primi 4 posti comprendono anche il primo.re non costa nulla e questo è vero. Se rimetti dentro questa squadra Osimhen e Koulibaly è una squadra che può riprendersi ciò che gli è stato tolto dalla sorte. In ...

