Generali, consiglio ad alta tensione dopo le dimissioni di Caltgirone e di Bordin, rappresentante di Del Vecchio (Di martedì 18 gennaio 2022) Riunione calda nel primo pomeriggio per il consiglio di amministrazione di assicurazione Generali. I consiglieri hanno iniziato il confronto nel primo pomeriggio. Due in meno dei 13 previsti poiché Francesco Gaetano Caltagirone e Romolo Bordin, uomo del patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio, si sono dimessi nei giorni scorsi. Il Sole24Ore riporta voci di un passo indietro della consigliera Sabrina Pucci, espressione di Fondazione Crt. Le motivazioni ufficiali del passo indietro di Caltagirone e Del Vecchio sono le divergenze sul modo in cui il gruppo viene gestito ma la mossa è in realtà strategica. Il cda di oggi deve definire la "long list" dei candidati al ruolo di presidente e amministratore delegato da sottoporre all'assemblea dei soci in agenda per il ...

