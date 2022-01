Fiorello a Sanremo con Amadeus? Forse…chissà…

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ce lo stiamo chiedendo tutti da tempo perché ormaici ha abituati così e lui stesso ci ha risposto che sarebbe stata una notizia dell’ultimo minuto. Ma ora siamo quasi arrivati al countdown del Festival die ancora dinon c’è nessuna certezza.andrà al Festival di2022? Nessuno lo sa con precisione. Ma, i rumors che si stanno rincorrendo in queste ore parlano di un contributo a quest’edizione, molto limitato.potrebbe non essere presente durante tutte le tappe della kermesse canora, ma calcare il palco dell’Ariston solamente per una sera, quella finale del 5 Febbraio. Ma le notizie non sono certe. Il sito di Davide Maggio dà per probabile anche una presenza alla prima serata. Tutto resta in sospensione, anche la possibilità che ci ...

