Fiamme in un appartamento nel Napoletano, uomo messo in salvo (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAd Ercolano i Carabinieri della locale tenenza sono intervenuti in via San Vito, al civico 112, per un incendio in un appartamento. I militari dell’Arma ed i vigili del fuoco hanno sgomberato l’intero condominio. Nell’appartamento dove si sono sviluppate le Fiamme c’era un 58enne che viveva da solo ed è stato trovato privo di coscienza sul pavimento a pochi metri dalla porta di ingresso. L’uomo, una volta portato fuori dall’abitazione, si è ripreso ed è stato trasportato all’Ospedale del mare. Dai primi accertamenti – riferiscono i Carabinieri – sembrerebbe che l’incendio sia stato causato da una sigaretta. Incendio domato. Il condominio è stato dichiarato agibile, nessun ferito. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAd Ercolano i Carabinieri della locale tenenza sono intervenuti in via San Vito, al civico 112, per un incendio in un. I militari dell’Arma ed i vigili del fuoco hanno sgomberato l’intero condominio. Nell’dove si sono sviluppate lec’era un 58enne che viveva da solo ed è stato trovato privo di coscienza sul pavimento a pochi metri dalla porta di ingresso. L’, una volta portato fuori dall’abitazione, si è ripreso ed è stato trasportato all’Ospedale del mare. Dai primi accertamenti – riferiscono i Carabinieri – sembrerebbe che l’incendio sia stato causato da una sigaretta. Incendio domato. Il condominio è stato dichiarato agibile, nessun ferito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Fiamme in un #Appartamento nel Napoletano, uomo messo in salvo ** - Telefriuli1 : L’incendio si è sviluppato nella notte a #Gorizia, in uno stabile in ristrutturazione - news_forlicesen : Fiamme e fumo in un appartamento, condominio evacuato. Due lievi intossicati - Gabriel90719266 : RT @fanpage: La tragedia si è consumata stamane nell'appartamento della donna, morta tra le fiamme dopo che i suoi abiti hanno preso fuoco… - fanpage : La tragedia si è consumata stamane nell'appartamento della donna, morta tra le fiamme dopo che i suoi abiti hanno p… -