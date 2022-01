Con Draghi vince la politica (Di martedì 18 gennaio 2022) A piccoli passi, giorno dopo giorno, la classe dirigente politica sta facendo i conti con alcuni tratti di realtà che, in vista della partita del Quirinale, appaiono sempre di più alla luce del sole. Il primo elemento di realtà riguarda una dinamica importante che i sostenitori della continuità a Palazzo Chigi sembrano voler ignorare. E la dinamica è questa ed è quasi algebrica. Draghi è il garante di cosa? Ovvio: di una maggioranza molto ampia. Se la maggioranza molto ampia si divide in modo traumatico per eleggere il presidente della Repubblica e per dire di no all’attuale presidente del Consiglio la maggioranza che sostiene questo governo subirà qualche ripercussione? Ovvio che sì. E se la maggioranza dovesse spaccarsi, potrebbe mai Draghi essere il garante di una maggioranza diversa, dopo essere stato bocciato dalla sua stessa ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 gennaio 2022) A piccoli passi, giorno dopo giorno, la classe dirigentesta facendo i conti con alcuni tratti di realtà che, in vista della partita del Quirinale, appaiono sempre di più alla luce del sole. Il primo elemento di realtà riguarda una dinamica importante che i sostenitori della continuità a Palazzo Chigi sembrano voler ignorare. E la dinamica è questa ed è quasi algebrica.è il garante di cosa? Ovvio: di una maggioranza molto ampia. Se la maggioranza molto ampia si divide in modo traumatico per eleggere il presidente della Repubblica e per dire di no all’attuale presidente del Consiglio la maggioranza che sostiene questo governo subirà qualche ripercussione? Ovvio che sì. E se la maggioranza dovesse spaccarsi, potrebbe maiessere il garante di una maggioranza diversa, dopo essere stato bocciato dalla sua stessa ...

