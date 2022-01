Commercio estero | a novembre export in aumento

(Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – A2021 l’Istat stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’, più intensa per le esportazioni (+2,7%) che per le importazioni (+1,7%). L’su base mensile dell’è dovuto all’incremento delle vendite verso entrambe le aree, Ue (+2,4%) ed extra Ue (+2,9%). Nel trimestre settembre-2021, rispetto al precedente, l’cresce dell’1,9%, l’import del 4,5%.A2021, l’aumenta su base annua del 16,8%; la crescita è più sostenuta verso l’area Ue (+19,9%) rispetto ai mercati extra Ue (+13,4%). L’import registra un incremento tendenziale più marcato (+27,9%), che coinvolge sia l’area Ue (+21,6%) sia, in misura molto più ampia, l’area extra Ue (+37,8%). Tra i ...

ROMA - A novembre 2021 l'Istat stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più intensa per le esportazioni (+2,7%) che per le importazioni (+1,7%). L'aumento su base mensile dell'export è dovuto all'incremento delle vendite verso entrambe le aree, Ue (+2,4%) ed extra Ue (+2,9%).