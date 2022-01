Clasica Comunitat Valenciana 2022 | programma | orari | tv | streaming

(Di martedì 18 gennaio 2022) Prima corsa europea di questa nuova stagione di grande ciclismo. Si comincia dalla Spagna: appuntamento con la ventisettesima edizione della Clàssica1969 – Gran Premi València, gara di categoria 1.2. Assenti le compagini World Tour, sabato la squadra più attesa è il Team Arkéa Samsic; occhio anche alle nostre Bardiani-CSF-Faizanè ed EOLO-Kometa. Andiamo a scoprire ildella gara.Sabato 23 gennaio La Nucia › Valencia (175km) Partenza ore 12.30 Arrivo ore 17 circa Non è prevista al momento alcuna diretta TV o in. Foto: Lapresse

