“Chiedi scusa, ti conviene”. GF Vip, Alex Belli ha sentito tutto e non ci passa sopra: gelo in studio (Di martedì 18 gennaio 2022) Alex Belli ha lasciato la casa ormai da settimane, eppure continua a tenere banco. Nella notte di lui ha parlato la moglie Delia Duran, in proposito di alcune frasi pronunciate da Soleil Sorge. “Adesso Sole dice che ha un segreto su me e Alex. Ma quale segreto? Lui in tre anni non mi ha mai tradito. Non è vero che eravamo in crisi o che abbiamo rapporti strani come fa intendere. Anzi, è stato qui che mi ha tradita”. Soleil che, da parte sua, si era sfogata con Nathaly Caldonazzo. “Lei dice che non ha mai baciato altri uomini in questi 3 anni? Sono st…zate Nathaly. Come faccio a saperlo? Non sono io a dover smascherare nessuno, ma fidati se ti dico che sono bugie. Magari non ha mai tradito Alex nel senso stretto del termine”. Proprio Nathaly è stata pesantemente attaccata da Alex ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 gennaio 2022)ha lasciato la casa ormai da settimane, eppure continua a tenere banco. Nella notte di lui ha parlato la moglie Delia Duran, in proposito di alcune frasi pronunciate da Soleil Sorge. “Adesso Sole dice che ha un segreto su me e. Ma quale segreto? Lui in tre anni non mi ha mai tradito. Non è vero che eravamo in crisi o che abbiamo rapporti strani come fa intendere. Anzi, è stato qui che mi ha tradita”. Soleil che, da parte sua, si era sfogata con Nathaly Caldonazzo. “Lei dice che non ha mai baciato altri uomini in questi 3 anni? Sono st…zate Nathaly. Come faccio a saperlo? Non sono io a dover smascherare nessuno, ma fidati se ti dico che sono bugie. Magari non ha mai traditonel senso stretto del termine”. Proprio Nathaly è stata pesantemente attaccata da...

Advertising

lucademaria2000 : @CucchiRiccardo E'lo stesso che senza personalità si e'messo in questa condizione,cosa chiedi scusa così palesement… - infoitcultura : Alex Belli contro Nathalie Caldonazzo: “Chiedi scusa”. Ma lei non ci sta! - RaspoXvii : @daaveedee @manidaneonato ti aspetto, ma nel frattempo cancella il tweet di ieri sera e chiedi scusa, fai solo la figura del coglione dai - OnaddeJR : CHIEDI SCUSA INFAME - Ameiscei : @daaveedee @manidaneonato Probabile al pari di te ed il concetto di dignità, quindi chiedi scusa ai miei due amici e fila via veloce -