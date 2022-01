Cent’anni di fascistudine

Leggi su freeskipper

(Di martedì 18 gennaio 2022) di Marcello Veneziani. Sul piano storico il 2022 sarà l’anno del fascismo, col centenario della marcia su Roma e dell’avvento di Mussolini al potere. Qualcuno osserverà che in realtà ogni anno, da svariati decenni, è l’anno del fascismo perché se ne parla come se fosse ancora in corso. Dunque, nessuna novità. Per un ventennio di regime,