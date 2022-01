Canada e Uk inviano aiuti militari a Kiev. L’Europa aspetta (Di martedì 18 gennaio 2022) C’è un inceppo nelle relazioni tra Nato, Stati Uniti e Regno Unito, e Paesi europei: questo inceppo ruota attorno all’Ucraina ed è collegato alla Russia. Detto con un’immagine: un C-17 delle Forze armate britanniche ieri è decollato dalla base della RAF a Brize Norton, nell’Oxfordshire, per portare armamenti anticarro leggeri in Ucraina, per arrivare a destinazione l’aereo ha evitato i cieli della Germania, deviando su Danimarca e Polonia prima di atterrare a Kiev. Qualche ora prima, mentre Londra definiva necessaria la spedizione in questa fase di “aumento della minaccia” da parte della Russia, il governo tedesco aveva nuovamente escluso le consegne di armi in Ucraina. Berlino ha recentemente messo il blocco anche su una fornitura di obici estoni, che Tallin voleva inviare per rafforzare la difesa di Kiev. L’Estonia, con Lituania, Lettonia e Polonia è ... Leggi su formiche (Di martedì 18 gennaio 2022) C’è un inceppo nelle relazioni tra Nato, Stati Uniti e Regno Unito, e Paesi europei: questo inceppo ruota attorno all’Ucraina ed è collegato alla Russia. Detto con un’immagine: un C-17 delle Forze armate britanniche ieri è decollato dalla base della RAF a Brize Norton, nell’Oxfordshire, per portare armamenti anticarro leggeri in Ucraina, per arrivare a destinazione l’aereo ha evitato i cieli della Germania, deviando su Danimarca e Polonia prima di atterrare a. Qualche ora prima, mentre Londra definiva necessaria la spedizione in questa fase di “aumento della minaccia” da parte della Russia, il governo tedesco aveva nuovamente escluso le consegne di armi in Ucraina. Berlino ha recentemente messo il blocco anche su una fornitura di obici estoni, che Tallin voleva inviare per rafforzare la difesa di. L’Estonia, con Lituania, Lettonia e Polonia è ...

