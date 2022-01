Beppe Grillo indagato per alcuni contratti pubblicitari con la Moby dell’imprenditore Onorato (Di martedì 18 gennaio 2022) alcuni contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia marittima Moby negli anni 2018 e 2019 sono finiti sotto la lente della Procura di Milano, che ha iscritto nel registro degli indagati il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo e l’armatore Vincenzo Onorato – proprietario di Moby – per “traffico di influenze illecite”. L’accordo con la BeppeGrillo.it prevedeva – in cambio di uno spot al mese e l’inserimento sul blog di messaggi pubblicitari, contenuti redazionali e interviste a volti della Moby da pubblicare anche sui social – un compenso di 120mila euro l’anno, per due anni. Nel 2018 Onorato strinse un secondo accordo, con la Casaleggio Associati, che ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022)sottoscritti dalla compagnia marittimanegli anni 2018 e 2019 sono finiti sotto la lente della Procura di Milano, che ha iscritto nel registro degli indagati il fondatore del Movimento 5 Stellee l’armatore Vincenzo– proprietario di– per “traffico di influenze illecite”. L’accordo con la.it prevedeva – in cambio di uno spot al mese e l’inserimento sul blog di messaggi, contenuti redazionali e interviste a volti dellada pubblicare anche sui social – un compenso di 120mila euro l’anno, per due anni. Nel 2018strinse un secondo accordo, con la Casaleggio Associati, che ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Beppe Grillo indagato a Milano per traffico di influenze illecite per alcuni contratti con la compagnia Moby. #ANSA - beppe_grillo : Nei primi due anni di pandemia i 10 uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni, al ritm… - beppe_grillo : Tra 10 anni collegheremo il nostro cervello a sistemi informatici esterni. Espanderemo così le nostre conoscenze, l… - Frankf1842 : RT @reportrai3: Beppe Grillo è indagato con Vincenzo Onorato per traffico di influenze illecite su contratti pubblicitari fra Moby Spa e i… - Scrambl46783114 : @GuidoCrosetto @beppe_grillo Il PD perde il pelo … -