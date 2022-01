Australian Open: Sinner al secondo turno, battuto Sousa (Di martedì 18 gennaio 2022) Buona la prima. Jannik Sinner stacca il pass per il secondo turno degli Australian Open con un'altra prova di forza. Il 20enne allievo di Riccardo Piatti, numero 11 del seeding, piega Joao Sousa 6 - 4 ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 18 gennaio 2022) Buona la prima. Jannikstacca il pass per ildeglicon un'altra prova di forza. Il 20enne allievo di Riccardo Piatti, numero 11 del seeding, piega Joao6 - 4 ...

Advertising

angelomangiante : +++ Il pass vaccinale, adottato nella notte in Francia, sarà applicabile a tutti gli sportivi professionisti (franc… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - sarakaos82 : RT @Eurosport_IT: JANNIK VA AVANTI! ?? Il giovane azzurro batte Sousa in 3 set e conquista il 2° turno degli Australian Open ???????? #Eurospo… - marfeluca : IL #TELEGRAF IN #SERBIA HA RIPRESO UN MIO TWEET E PIÙ IN GENERALE LA MIA CAMPAGNA SOCIAL A DIFESA DELLA LIBERTÀ DI… -