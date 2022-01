Australian Open 2022, Jannik Sinner: “Non era semplice, Sousa rodato da più partite e il vento…” (Di martedì 18 gennaio 2022) Sulla carta una vittoria di routine, ma non è stato semplice per Jannik Sinner imporsi nel match d’esordio degli Australian Open 2022 contro il portoghese Joao Sousa, ripescato nel tabellone principale in qualità di lucky loser. Il n.140 del ranking, senza avere nulla da perdere, ha sciorinato una prestazione di livello nei primi due parziali, calando drasticamente nel terzo. Non è un caso che il punteggio favorevole a Sinner sia stato di 6-4 7-5 6-1. Da questo punto di vista, l’azzurrino a fine match ha sottolineato le difficoltà del confronto: “Non era semplice affrontare questo primo incontro, al cospetto di un giocatore già rodato che aveva disputato tre partite“, le prime impressioni ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Sulla carta una vittoria di routine, ma non è statoperimporsi nel match d’esordio deglicontro il portoghese Joao, ripescato nel tabellone principale in qualità di lucky loser. Il n.140 del ranking, senza avere nulla da perdere, ha sciorinato una prestazione di livello nei primi due parziali, calando drasticamente nel terzo. Non è un caso che il punteggio favorevole asia stato di 6-4 7-5 6-1. Da questo punto di vista, l’azzurrino a fine match ha sottolineato le difficoltà del confronto: “Non eraaffrontare questo primo incontro, al cospetto di un giocatore giàche aveva disputato tre“, le prime impressioni ...

