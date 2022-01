AnTuTu ci svela l’identikit dello smartphone più popolare di fine 2021

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il team diha deciso di fare un bilancio per quanto riguarda le preferenze degli utenti Android nell'ultimo trimestre delL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : AnTuTu svela

TuttoAndroid.net

Lo riporta il noto leaker Ice universe , che sul suo profilo Twitteri dettagli di un test "...di questo mese " Moto Edge X30 ha fatto registrare un punteggio di oltre 1 milione su. La ...Lo riporta il noto leaker Ice universe , che sul suo profilo Twitteri dettagli di un test "...di questo mese " Moto Edge X30 ha fatto registrare un punteggio di oltre 1 milione su. La ...Realme ha presentato oggi ufficialmente in Cina i top di gamma GT 2 Pro e GT 2, confermando la volontà di lanciare in tempi brevi questa linea di smartphone anche in Europa. Realme ha collaborato nuov ...