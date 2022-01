Amazon introduce la Consegna sicura in Italia, ora per ricevere i pacchi più preziosi serve la parola d'ordine (Di martedì 18 gennaio 2022) In questi due anni di pandemia abbiamo imparato a fare shopping online, al punto da far guadagnare qualcosa come 81 miliardi di dollari al fondatore di Amazon, Jeff Bezos. Almeno questo è il calcolo che emerge dall’ultimo rapporto Oxfam sulla ricchezza dei paperoni del pianeta, da cui risulta che il miliardario statunitense avrebbe raccolto una somma tale da poter pagare le tre dosi di vaccino contro il Covid-19 a tutta la popolazione mondiale: un successo stratosferico per Amazon che ha nascosto però diverse insidie per il colosso di Seattle, in primis l’aumento di pacchi non Consegnati. O perlomeno, pacchi che risultano Consegnati negli account degli utenti ma che in realtà non sono stati ricevuti da nessuno o, ancora peggio, contenenti articoli diversi da quelli acquistati. Proprio ... Leggi su gqitalia (Di martedì 18 gennaio 2022) In questi due anni di pandemia abbiamo imparato a fare shopping online, al punto da far guadagnare qualcosa come 81 miliardi di dollari al fondatore di, Jeff Bezos. Almeno questo è il calcolo che emerge dall’ultimo rapporto Oxfam sulla ricchezza dei paperoni del pianeta, da cui risulta che il miliardario statunitense avrebbe raccolto una somma tale da poter pagare le tre dosi di vaccino contro il Covid-19 a tutta la popolazione mondiale: un successo stratosferico perche ha nascosto però diverse insidie per il colosso di Seattle, in primis l’aumento dinonti. O perlomeno,che risultanoti negli account degli utenti ma che in realtà non sono stati ricevuti da nessuno o, ancora peggio, contenenti articoli diversi da quelli acquistati. Proprio ...

