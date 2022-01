Allenatore Genoa: nuovo sondaggio per Gattuso (Di martedì 18 gennaio 2022) Continuano a rincorrersi le voci sul futuro Allenatore del Genoa dopo l’esonero di Shevchenko: nelle ultime ore sondaggio per Gattuso Continua il mistero su quel che sarà il nuovo Allenatore del Genoa dopo la cacciata di Sheva e l’interregno disastroso di Konko contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto con Gennaro Gattuso, già sondato qualche mese fa da Preziosi. Restano aperte le piste che portano a Davide Nicola, così come quelle Maran e Ballardini, già sotto contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Continuano a rincorrersi le voci sul futurodeldopo l’esonero di Shevchenko: nelle ultime oreperContinua il mistero su quel che sarà ildeldopo la cacciata di Sheva e l’interregno disastroso di Konko contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto con Gennaro, già sondato qualche mese fa da Preziosi. Restano aperte le piste che portano a Davide Nicola, così come quelle Maran e Ballardini, già sotto contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

