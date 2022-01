Alessandra Celentano affossa Mattia: “Sei finto”. Ecco cos’è successo (Di martedì 18 gennaio 2022) Il daytime di Amici oggi è stato nel segno delle sgridate. La maestra di danza classica Alessandra Celentano mostra a Mattia un filmato che lo vede protagonista. Il ragazzo dopo l’interrogazione di domenica ha pensato bene di scherzare e ridere con i compagni sulla situazione e questo non è andato giù alla maestra. Secondo lei in puntata davanti a lei c’era il Mattia Zenzola “finto e volenteroso“, invece nel filmato in cui parla con i compagni appare il vero Mattia, “spocchioso e convinto“. Il ragazzo ha provato a giustificare il suo comportamento ma non c’è stato verso. La maestra era fuori di sé per la rabbia. La Celentano che imita Mattia uno dei momenti più alti della televisione italiana, non le faccio io le regole#amici21 ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 18 gennaio 2022) Il daytime di Amici oggi è stato nel segno delle sgridate. La maestra di danza classicamostra aun filmato che lo vede protagonista. Il ragazzo dopo l’interrogazione di domenica ha pensato bene di scherzare e ridere con i compagni sulla situazione e questo non è andato giù alla maestra. Secondo lei in puntata davanti a lei c’era ilZenzola “e volenteroso“, invece nel filmato in cui parla con i compagni appare il vero, “spocchioso e convinto“. Il ragazzo ha provato a giustificare il suo comportamento ma non c’è stato verso. La maestra era fuori di sé per la rabbia. Lache imitauno dei momenti più alti della televisione italiana, non le faccio io le regole#amici21 ...

