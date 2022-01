Advertising

napolipiucom : 1 Station Radio, Cerchione: 'Confermo il Napoli sarà di Bezos, fondatore di Amazon' #amazon #CalcioNapoli… - RdtRadioStation : Italian Cocktail, tra poco OnAir su RDT Radio Station, tre brani della più bella musica italiana del passato, Assie… - HaronTa28767063 : @bestfmmalaysia @DGHisham Minta satu lagu DOLLA- Berani (official Acoustic performance video) radio station sg - Haronta06095801 : @Twitter Minta Satu lagu Rabithah-'Diversiti( official Lyrics video) radio station sg - RdtRadioStation : Dalle 12.00 alle 13.10 su RDT Radio Station vi aspetta Riccardo Pellegrini con tutte le novità 'emergenti' di 'Ora… -

Ultime Notizie dalla rete : Station Radio

JEFF BEZOS NAPOLI - Luca Cerchione , giornalista e conduttore radiofonico, ha rivelato un clamoroso retroscena sul Napoli a 1. La notizia riguarda il futuro della proprietà del club, che da Aurelio De Laurentiis potrebbe passare a Jeff Bezos , famosissimo per essere stato il fondatore di Amazon. 1......però anche alcuni elementi del passato come il nuovo logo che proprio sulla 308 berlina e... impostazione di un indirizzo preferito di destinazione, contatti telefonici,e multimedia, app ...Jeff Bezos compra il Napoli, il fondatore di Amazon pronto ad investire nel calcio italiano, lo ribadisce ancora una volta Luca Cerchione.A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il procuratore Luigi Lauro. Di seguito, un estratto raccolto ...