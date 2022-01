Zielinski è arrivato a Bologna in treno | a breve si unirà al gruppo squadra

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Piotrè partito stamattina dalla stazione Tav di Afragola ed èpochi minuti fa a, immortalato dai giornalisti presenti. Il centrocampista polacco si– dopo il tampone e le visite di stamattina – ale sarà a disposizione di Spalletti, che recupera un altro calciatore fondamentale ch’era risultato, per la seconda volta, positivo al Covid. Queste sono cose belle. Piotr, centrocampista molto forte e considerato del Napoli, è tornato negativo stamattina, poco fa. Ha preso un biglietto delper, e qui è alla stazione di Afragola, da solo. Dalla stazione va al campo, e gioca. pic.twitter.com/leT1XdLOTn — jacopo iacoboni (@jacopo iacoboni) January 17, 2022 Non gioca da ...

Napoli calcio - Piotr Zielinski in questi minuti a Bologna per aggregarsi ai compagni. In allegato la foto postata dal collega Marco Azzi di Repubblica. Guarito dal Covid-19 torna a disposizione Piotr Zielinski: l'uomo in più di Spalletti. Il polacco ha assicurato un rendimento alto e di grande ... In totale, quindi, tra assist e gol è già arrivato a ... "Recapito appena effettuato #BolognaNapoli #Napoli #Zielinski", scrive su Twitter il giornalista Marco Azzi pubblicando una foto in cui si vede il centrocampista azzurro Piotr Zielinski che ha raggiunto Bologna. Piotr Zielinski è arrivato a Bologna. L'inviato di Repubblica Marco Azzi, su Twitter, ha postato la foto dell'arrivo del polacco: 'Recapito appena effettuato' scrive Azzi. Questa mattina il polacco è partito dalla stazione Tav di Afragola.