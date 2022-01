Un bug di Safari rivela informazioni sugli account Google e può tracciare la navigazione degli utenti

(Di lunedì 17 gennaio 2022) È una API che ha una vulnerabilità nei browser basati su WebKit, quindie tutti i browser per iOS e iPadOS. I database creati da alcuni siti vengono condivisi in parte sulle altre schede aperte, mostrando anche gli ID univoci....

Advertising

Digital_Day : Anche Apple scivola sulla privacy con questo bug di Safari - Asgard_Hydra : Il bug di Safari 15 che espone cronologia e dati sugli utenti | Wired Italia - NeoEnigma : Il bug di #Safari15 che espone cronologia e dati sugli utenti | Wired Italia - wireditalia : La grave falla permetterebbe ai malintenzionati anche di risalire all'account Google. - gigibeltrame : Bug in Safari 15 permette il tracciamento delle attività dell'utente #digilosofia -

Ultime Notizie dalla rete : bug Safari

L'ID utente è ciò che permette a Google di accedere alle informazioni pubblicamente disponibili e che ildipuò in questo modo esporre ad altri siti web. La società ha realizzato anche un ...C è unpiuttosto preoccupante nell ultima versione del browser di Apple ovvero15 , che interessa tutti i dispositivi che lo supportano quindi i vari Mac, gli iPhone e gli iPad . La falla permette ...Anche se secondo le voci di corridoio NVIDIA avrebbe chiesto ai partner di stoppare la produzione delle GeForce RTX 3090 Ti, i modelli custom iniziano a fare capolino nei database di distributori e ri ...IndexedDB è un'API browser per l'archiviazione lato client progettata per contenere quantità significative di dati.