Torta yogurt nutella fredda, molto più buona della classica cheesecake! (Di lunedì 17 gennaio 2022) La Torta yogurt nutella è una preparazione che non richiede cottura alcuna! Dolce sì, ma non troppo, anzi, non prevede l'utilizzo dello zucchero, sarà sufficiente quello presente negli ingredienti a renderla tanto amabile quanto indimenticabile. Ma non solo, è bellissima da vedere! Più cremosa di una cheesecake, il cucchiaio affonderà in una consistenza morbida e goduriosa con una base al biscotto che si scrocchia tra i denti regalando sensazioni indimenticabili al palato. Procuratevi, quindi: burro, 100 g biscotti secchi dolci, 230 g panna da montare, 280 g yogurt bianco dolce, 500 g vanillina, 1 bustina colla di pesce, 8 g nutella, q.b. Curiose di sapere come procedere? Iniziamo! Torta yogurt nutella fredda: ingredienti e ...

