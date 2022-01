Sul Quirinale gli alleati in pressing sul Cav che (per ora) non molla (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - Nella Lega si invita a non produrre interpretazioni malevole, Salvini – la tesi – si è limitato a sottolineare la necessità di trovare i numeri sull'eventuale candidatura di Berlusconi al Quirinale. Il segretario del partito di via Bellerio vorrebbe garanzie al più presto, rilancia affermando che "la prossima settimana farà una proposta che – osserva - penso potrà essere convincente per tanti se non per tutti". Una mossa che non è stata tanto gradita dai vertici di FI che hanno comunque rimarcato come il centrodestra sarà unito e che la candidatura di Berlusconi è la più autorevole. Insomma, la partita sul Quirinale, anche nel centrodestra, è ancora lunga. Fonti parlamentari di FI riferiscono che il Cavaliere stia riflettendo sul da farsi, che potrebbe anche non ufficializzare la candidatura. Lo ha detto del resto anche venerdì scorso al ... Leggi su agi (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - Nella Lega si invita a non produrre interpretazioni malevole, Salvini – la tesi – si è limitato a sottolineare la necessità di trovare i numeri sull'eventuale candidatura di Berlusconi al. Il segretario del partito di via Bellerio vorrebbe garanzie al più presto, rilancia affermando che "la prossima settimana farà una proposta che – osserva - penso potrà essere convincente per tanti se non per tutti". Una mossa che non è stata tanto gradita dai vertici di FI che hanno comunque rimarcato come il centrodestra sarà unito e che la candidatura di Berlusconi è la più autorevole. Insomma, la partita sul, anche nel centrodestra, è ancora lunga. Fonti parlamentari di FI riferiscono che il Cavaliere stia riflettendo sul da farsi, che potrebbe anche non ufficializzare la candidatura. Lo ha detto del resto anche venerdì scorso al ...

