Spider-Man: No Way Home continua a dominare un box office italiano sempre più povero (Di lunedì 17 gennaio 2022) La spinta di Spider-Man: No Way Home al botteghino italiano si sta esaurendo, ma il film è ancora primo, alle sue spalle debuttano il biopic King Richard e il nuovo Scream. Spider-Man: No Way Home conserva la prima posizione in un box office italiano che si caratterizza per la continua emorragia di pubblico dopo il boom che ha coinciso con l'uscita del cinecomic Marvel. Con altri 505.000 euro, Spider-Man: No Way Home supera i 22,6 milioni di euro, ma lo sprint del film sembra ormai essersi esaurito. Come anticipa la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di Spider-Man: Far From Home in cui ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 gennaio 2022) La spinta di-Man: No Wayal botteghinosi sta esaurendo, ma il film è ancora primo, alle sue spalle debuttano il biopic King Richard e il nuovo Scream.-Man: No Wayconserva la prima posizione in un boxche si caratterizza per laemorragia di pubblico dopo il boom che ha coinciso con l'uscita del cinecomic Marvel. Con altri 505.000 euro,-Man: No Waysupera i 22,6 milioni di euro, ma lo sprint del film sembra ormai essersi esaurito. Come anticipa la nostra recensione di-Man: No Way, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di-Man: Far Fromin cui ...

