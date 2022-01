Sébastien Bonset responsabile della comunicazione esterna per il team industriale Continental

Leggi su cityroma

(Di lunedì 17 gennaio 2022)(45 anni) rafforza ilmedia didal novembre 2021 comedelle comunicazioni esterne.: so occuperà del posizionamento di molle pneumatiche ed elementi di vibrazione, nastri trasportatori, tubi flessibili per autoveicoli e industriali, cinghie di trasmissione e materiali di superficie nei media. Il focus sarà sullaper le future aree di crescita dell’agricoltura, dei veicoli commerciali,mobilità elettrica,gestione dell’energia, dell’edilizia e dell’edilizia abitativa. In questo ruolo,è il referente per le richieste editoriali dei giornalisti di settore, succedendo a Jochen Vennemann, passato alla...