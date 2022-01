Quirinale, Renzi inizia a muovere i fili e ‘boccia’ Berlusconi: è un’operazione ‘lose-lose’! (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il segretario di Italia Viva, Matteo Renzi, in un’intervista al CorSera, dice la sua sul Quirinale e boccia, senza se e senza ma, la candidatura dell’uomo di Arcore: “Io parlo con tutti, vedremo se il centrodestra avanzerà formalmente una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sogno quirinalizio di Berlusconi non ha i Leggi su freeskipper (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il segretario di Italia Viva, Matteo, in un’intervista al CorSera, dice la sua sule boccia, senza se e senza ma, la candidatura dell’uomo di Arcore: “Io parlo con tutti, vedremo se il centrodestra avanzerà formalmente una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sogno quirinalizio dinon ha i

