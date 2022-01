Prima ammissione su NoiPA che non funziona ed app da evitare (Di lunedì 17 gennaio 2022) Abbiamo finalmente la Prima presa di posizione da parte dello staff di NoiPA, che a conti conferma una verità ormai inconfutabile. Il sistema non funziona, come del resto abbiamo ribadito nella giornata di ieri con un altro articolo. Ancora oggi, infatti, in tanti si chiedono quando verrà ripristinata l’intera funzionalità del sito, considerando il fatto che l’intero sistema risulta in manutenzione dal pomeriggio del 5 gennaio. Un disservizio non di poco conto, anche per coloro che hanno necessità di consultare i cedolini. Cosa sappiamo su NoiPA che non funziona e sulle app da evitare Dopo una lunga attesa, finalmente abbiamo una Prima ammissione su NoiPA che non funziona oggi 17 gennaio. In un ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Abbiamo finalmente lapresa di posizione da parte dello staff di, che a conti conferma una verità ormai inconfutabile. Il sistema non, come del resto abbiamo ribadito nella giornata di ieri con un altro articolo. Ancora oggi, infatti, in tanti si chiedono quando verrà ripristinata l’interalità del sito, considerando il fatto che l’intero sistema risulta in manutenzione dal pomeriggio del 5 gennaio. Un disservizio non di poco conto, anche per coloro che hanno necessità di consultare i cedolini. Cosa sappiamo suche none sulle app daDopo una lunga attesa, finalmente abbiamo unasuche nonoggi 17 gennaio. In un ...

