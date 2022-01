Pensione invalidità 2022: nuovi importi, requisiti, integrazioni, (Di lunedì 17 gennaio 2022) Come cambia la Pensione di invalidità nel 2022? La Circolare INPS del 23 dicembre 2021 numero 197 ha comunicato gli importi dei trattamenti pensionistici a valere per l’anno 2022 aggiornati a seguito della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT nel 2021 rispetto all’anno precedente. Il meccanismo di adeguamento delle pensioni, chiamato “perequazione automatica”, tiene conto della percentuale di rivalutazione comunicata con Decreto del 17 novembre 2021 dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, pari all’1,7%. Di conseguenza l’INPS, con effetto dal 1° gennaio 2022, ha provveduto a rivalutare i trattamenti pensionistici applicando una percentuale ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Come cambia ladinel? La Circolare INPS del 23 dicembre 2021 numero 197 ha comunicato glidei trattamenti pensionistici a valere per l’annoaggiornati a seguito della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT nel 2021 rispetto all’anno precedente. Il meccanismo di adeguamento delle pensioni, chiamato “perequazione automatica”, tiene conto della percentuale di rivalutazione comunicata con Decreto del 17 novembre 2021 dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, pari all’1,7%. Di conseguenza l’INPS, con effetto dal 1° gennaio, ha provveduto a rivalutare i trattamenti pensionistici applicando una percentuale ...

