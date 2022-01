Omicron | Bassetti | «Contagerà tutti entro l' estate | ma è meno grave Poi | l' immunità di gregge»

(Di lunedì 17 gennaio 2022)l': è la previsione di Matteo, direttore della Clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ospite in 'Non...

... 'IL VIRUS CIRCOLERÀ SEMPRE DI PIÙ' Nel prosieguo di 'Oggi è un altro giorno', Matteoha ... In 7 giorni la variantein Italia sarà al 100% ed è molto più contagiosa della variante Delta.Matteo: "Covid negli asintomatici può essere morto"/ "Tra 7 giorni?" "Bisogna vietare di sottoporre le persone al tampone perché devono andare ad una cena oppure a sciare, in ..."Sia la vaccinazione che l'immunità naturale (dopo la guarigione) sono in grado di difenderci dalle forme gravi - ha evidenziato Bassetti-Poi, se anche ci contageremo due volte all'anno (con sintomi ...Se è vero che presto o tardi ci contageremo tutti, è comunque preferibile rimandare l'appuntamento con il virus. Il parere degli esperti ...